Домашняя еда опасна для здоровья кошек, сообщают ученые

Пища, приготовленная хозяином питомца самостоятельно, скорее всего очень вредна для животного. Американские ученые проанализировали кучу рецептов пищи для кошек и ужаснулись.

В Калифорнийском университете исследовали еду для кошек, приготовленную дома.

Исследователи отмечают, что в семи процентах изученных ими рецептов в состав входил чеснок, лук и лук-порей — а каждый из этих ингредиентов невероятно токсичен для особей семейства кошачьих. Кроме этого, ученые утверждают, что большой процент домашних рецептов для котиков имели в себе сырое мясо, а в нем, как известно, полно вредных бактерий и опасных для здоровья паразитов.

А вот полезных для здоровья ингредиентов в такой еде практически не было. Почти в каждом рецепте пищи не было, как минимум, трех и более полезных веществ. Иногда таких веществ не было вообще.

Интересно, но даже рецепты, разработанные специалистами ветеринарных служб, не были идеальными. Авторы исследовательской работы на тему не полезности пищи для животных, приготовленной в домашних условиях, ориентировались на критерии качества, разработанные Национальным исследовательским советом США.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге догхантеры разбрасывают отраву для собак.