Стало известно о новых случаях насилия в «Крестах»

Правозащитники рассказали о заключенном, над которым издевался сокамерник.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Обо всем рассказали члены Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга в Telegram-канале. Уточняется, что появилась информация о новых случаях насилия в СИЗО «Кресты – 2». По предварительным данным, там один сокамерник психологически и физически давит на другого. Свои унизительные действия он снимает на камеру мобильного телефона, видеозапись уже попала в сеть.

После того, как в тюрьме провели проверку, все на время утихло, но сейчас снова возобновилось. Сейчас заключенный, над которым издевались, переведен в другую камеру.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ФСИН увольняет и наказывает сотрудников “Крестов” после проверки.

ФСИН уже уволила трех сотрудников “Крестов” Санкт-Петербурга после проверки следственного изолятора. Напомним, поводом для пристального изучения работы СИЗО стало видео избиения заключенного.