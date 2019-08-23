ФСИН увольняет и наказывает сотрудников “Крестов” после проверки

Нарушения в СИЗО Санкт-Петербурга вскрылись после видео с поркой заключенного.

ФСИН уже уволила трех сотрудников “Крестов” Санкт-Петербурга после проверки следственного изолятора. Напомним, поводом для пристального изучения работы СИЗО стало видео избиения заключенного.

К дисциплинарной ответственности привлечены 20 человек — в том числе руководителей изолятора, сообщили ТАСС в ФСИН 23 августа. Проверка закончена.

ФСИН проверила “Кресты” Петербурга в августе: после мероприятия замглавы ФСИН РФ Валерий Максименко заявил, что в “Крестах” творится “бардак”: переводы заключенных из одной камеру в другую не учитывали, а к арестантам попал телефон. При этом СИЗО испытывает недостаток в персонале.

Заключенных с Арсенальной набережной (старые “Кресты”) Санкт-Петербурга перевезли в Колпино 22 декабря 2017 года. Вместимость СИЗО по нормативу составляет 4 тысячи человек.

Ранее GazetaSPb сообщила, что проверка ФСИН вскрыла “бардак” в “Крестах” Петербурга.