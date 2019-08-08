Проверка ФСИН вскрыла “бардак” в новых “Крестах”

Проверка ФСИН вскрыла “бардак” в новых “Крестах”
Заключенных без учета переводили из камеры в камеру. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Инспекторы подтвердили подлинность видео и нашли у арестантов телефон.

Проверка “Крестов-2” в Санкт-Петербурге показала множество нарушений в следственном изоляторе. ФСИН начала проверку СИЗО-1 осле публикации в Сети видео телесного наказания арестанта.

Сотрудники СИЗо не вели учет перевода заключенных из камеры в камеру, сообщил РИА Новости замглавы ФСИН Валерий Максименко 8 августа. Несудимые оказывались с судимыми. У арестантов нашли телефон — грубое нарушение правил СИЗО.

Видео, из-за которого началась проверка, оказалось подлинным — порку назвали методом “перевоспитания” заключенных, которые не хотят работать. Сообщения о пытках на допросах не подтвердились.

Максименко отметил, что в СИЗО не хватает почти половины от нужного количества сотрудников, но считает, что это не может служить оправданием “бардака”, который устроили в изоляторе.

Петербургский СИЗО-1 находится в Колпино. Он рассчитан на 4 тысяч человек. Заключенных перевезли с Арсенальной набережной (старые “Кресты”) в Колпино 22 декабря 2017 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что видео с поркой арестанта проверит ФСИН.

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