УФСИН проверит видео с поркой заключенного “Крестов”

Общественный контроль не заявлял о телесных наказаниях в изоляторе.

Сотрудники ФСИН наткнулись в соцсетях на видео жестокого наказания заключенного СИЗО-1 Санкт-Петербурга. Орган проверит подлинность видеозаписи, и если она подтвердится, то передаст информацию в следственные органы.

В социальных сетях ранее появилось видео наказания арестанта: мужчину с силой били палкой по ягодицам. Возможно, мужчину избивали не надзиратели, а другие арестанты.

Представители омбудсмена Петербурга и общественной наблюдательной комиссии постоянно приезжают в “Кресты”, заявили в УФСИН РФ по Петербурге и Ленобласти 7 августа. Пока что заявлений о применении телесных наказаний в СИЗО-1 не поступало.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на сотрудников СИЗО «Кресты-1» подали иск после рассказа о пытках в тюрьме.