На сотрудников СИЗО «Кресты-1» подали иск после рассказа о пытках в тюрьме

Азимов, во время беседы с членами ОНК, начал рассказывать, что 4 апреля 2017 года его похитили и пытали в "секретной тюрьме ФСБ". Фото: pixabay

Азимов, во время беседы с членами ОНК, начал рассказывать, что 4 апреля 2017 года его похитили и пытали в "секретной тюрьме ФСБ". Фото: pixabay

Колпинский районный суд зарегистрировал иск от членов общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Яны Теплицкой и Романа Ширшова, которые оспаривают действия руководства СИЗО-1 УФСИН России по Петербургу и Ленобласти.

Теплицкая и Ширшов утверждают, что 20 апреля они вместе пришли в СИЗО для того, чтобы встретиться с одним из фигурантов дела по организации теракта в метро Петербурга Аброром Азимовым, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Азимов, во время беседы с членами ОНК, начал рассказывать, что 4 апреля 2017 года его похитили и пытали в «секретной тюрьме ФСБ». На этом моменте сотрудники СИЗО прервали его рассказ.

Теплицкая и Ширшов потребовали у сотрудников составление акта о произошедшем. Сотрудники СИЗО, в свою очередь, составили акт о «возможном нарушении» членами ОНК закона о деятельности ОНК, где говорится, что члены ОНК не имеют права обсуждать вопросы, «не относящиеся к обеспечению прав подозреваемых и обвиняемых в местах принудительного содержания». После этого Теплицкую И Ширшова отказались пускать в СИЗО.

Члены ОНК просят суд признать подобное прерывание беседы незаконным и нарушающим их права.

В пресс-службе также отмечено, что заявление пока не принято к производству.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в овсяных хлопьях для арестанта СИЗО №6 закопали телефон.