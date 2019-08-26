Водитель “Скорой помощи” зарезал сына в Ленобласти

Водитель “Скорой помощи” зарезал сына в Ленобласти
Родственники поссорились за бутылкой спиртного. Фото: pixabay.com

Перед смертью молодой человек успел набрать телефон экстренных служб.

Жителя Ленобласти задержали по подозрению в убийстве собственного сына. Родственники поссорились за бутылкой спиртного.

Как стало известно GazetaSPb 26 августа, звонок в экстренные службы поступил в полночь с субботы на воскресенье. На вызов из поселка имени Свердлова приехала полиция Всеволожского района Ленобласти.

По предварительной информации, 55-летний местный житель, работающий водителем “Скорой помощи”, разозлился на сына-собутыльница и бросился на него с ножом. Молодой человек работал водителем погрузчика. Именно он, умирая, набрал номер экстренных служб и рассказал о произошедшем. Правоохранительные органы Ленобласти ведут расследование. За убийство по УК РФ можно получить от 6 до 15 лет тюрьмы.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Санкт-Петербурге сын убил отца.

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