Петербуржец заколол отца на Гранитной улице

Правоохранительные органы уже решили заключить 30-летнего мужчину под стражу.

Петербуржца обвинили в убийстве собственного отца в Красногвардейском районе Петербурга. 30-летний мужчина арестован.

Следствие считает, что мужчина вместе с пожилым отцом пил спиртное в квартире дома на Гранитной улице, сообщили GazetaSPb в УСК РФ по Санкт-Петербургу 26 августа. Родственники поссорились и злоумышленник нанес обидчику несколько ударов ножом — тот умер на месте происшествия.

Сейчас следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Петербуржцу грозит от 6 до 15 лет тюрьмы с ограничением свободы на срок до 2 лет.

Ранее GazetaSPb сообщила, что петербуржец ударил ножом собутыльника в Невском районе Северной столицы.