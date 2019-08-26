Пьяный петербуржец ударил ножом собутыльника

Пьяный петербуржец ударил ножом собутыльника
С места происшествия изъят нож. Фото: Baltphoto_Андрей_Пронин

В Невском районе Санкт-Петербурга задержан гражданин, вонзивший нож в своего знакомого. Все произошло у дома №115 по пр. Обуховской Обороны.

О случившемся в отдел полиции сообщили днем ранее, 25 августа, к 2-м часам ночи. В результате ссоры после совместного распития алкоголя 46-летний гражданин нанес удар ножом своему 36-летнему знакомому. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщает ГУ МВД России по городу и области, прибывший на место происшествия наряд полиции задержал ранее неоднократно судимого жителя Невского района. На месте также был найден нож.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в GazetaSPb сообщали о массовом ДТП на а/д «Вологда-Новая Ладога». В результате случившегося серьезные раны получили трое человек, один скончался. Возбужедно уголовное дело.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание ножевое ранение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Интервью: смартфонами теперь не хвастаются
Рынок у “Старой деревни” собрались сносить
Жители Петербурга назвали самые популярные районы для покупки жилья
Петербуржец заколол отца на Гранитной улице
Трамп предложил бомбить ураганы ядерными снарядами
Смольный пообещал рост зарплат до 71 тысячи рублей в 2020 году
Из кафе Приозерска неизвестный украл у пенсионера сумку с планшетом и мобильным
Новые автобусы запустили между Сланцами и Петербургом