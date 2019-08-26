Пьяный петербуржец ударил ножом собутыльника

В Невском районе Санкт-Петербурга задержан гражданин, вонзивший нож в своего знакомого. Все произошло у дома №115 по пр. Обуховской Обороны.

О случившемся в отдел полиции сообщили днем ранее, 25 августа, к 2-м часам ночи. В результате ссоры после совместного распития алкоголя 46-летний гражданин нанес удар ножом своему 36-летнему знакомому. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщает ГУ МВД России по городу и области, прибывший на место происшествия наряд полиции задержал ранее неоднократно судимого жителя Невского района. На месте также был найден нож.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в GazetaSPb сообщали о массовом ДТП на а/д «Вологда-Новая Ладога». В результате случившегося серьезные раны получили трое человек, один скончался. Возбужедно уголовное дело.