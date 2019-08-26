В массовом ДТП на а/д «Вологда-Новая Ладога» погиб водитель

В результате массовой аварии на дороге «Вологда – Новая Ладога» пострадали три человека, еще один погиб.

Дорожно транспортное происшествие на 459 км дороги случилась 24 августа в вечернее время. Водитель автомобиля Volkswagen Polo, выполняя обгон, выехал на «встречку», где столкнулся с едущим попутно Volvo FH12, а после врезался во встречный Fiat.

В результате произошедшего 35-летний водитель Fiat умер в больнице. Еще трое были госпитализированы с различными травмами.

Как сообщает ГУ МВД России по городу и области, по факту нарушения ПДД и эксплуатации транспорта возбуждено уголовное дело.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что безработный житель деревни Старая сообщил в отдел полиции о ложной угрозе жизни. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, а также назначена подписка о невыезде.