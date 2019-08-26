Безработный житель Тихвина сообщил в полицию о ложной угрозе

Безработный житель Тихвина сообщил в полицию о ложной угрозе. Звонок поступил из деревни Старая.

Сообщение от жителя одного из домов в отдел полиции поступило 13 августа в 19:22. Мужчина заявил, что ему угрожает опасность.

В результате оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили, что звонившему гражданину ничего не угрожает.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербург и Ленинградской области, по факту заведомо ложного сообщения возбуждено уголовное дело. Подозреваемому назначили подписку о невыезде.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что на проспекте Просвещения была госпитализирована 16-летняя девочка. Ее увезли днем ранее, 25 августа, в тяжелом состоянии. Сотрудники правопорядка устанавливают обстоятельства произошедшего.