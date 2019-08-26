На пр. Просвещения госпитализировали школьницу в тяжелом состоянии

На пр. Просвещения госпитализировали школьницу в тяжелом состоянии
Девочка находится в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto_Елена_Яковлева

В больницу Выборгского района Санкт-Петербурга была доставлена школьница, отравившаяся определённым веществом.

О случившемся в отделение полиции сообщили в воскресенье, 25 августа, в 11:50. Из квартиры дома №86 по проспекту Просвещения была госпитализирована 16-летняя девочка с отравлением веществом депримирующего действия.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербурге и Ленобласти, медсотрудники забрали пострадавшую в 10:00 в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что из квартиры заместителя генерального директора коммерческой фирмы неизвестный злоумышленник вынес более 2 млн рублей. Полиция занимается розысками, возбуждено уголовное дело.

госпитализация ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб
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