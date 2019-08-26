Из квартиры петербурженки вынесли более 2 млн рублей

В Московском районе Санкт-Петербурга злоумышленник ограбил квартиру заместителя генерального директора коммерческой фирмы.

О случившемся в полицию 40-летняя женщина сообщила днем ранее, 15 августа, в 14 часов. Неизвестный, подобрав ключи к замку, проник в квартиру на Варшавской улице, после чего вынес оттуда ювелирные украшения и денежные средства.

Как сообщает ГУ МВД России по городу и области, ущерб женщина оценила в 2,3 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов приняли меры к розыску злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что житель Северной столицы с «условкой» отобрал у 9-летнего мальчика велосипед. Позже на велосипеде был замечен другой гражданин, который сообщил, что транспортное средство ему одолжил знакомый. Возбуждено уголовное дело.