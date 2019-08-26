В Ленобласти женщина избила маленького сына до смерти

Ее признали виновной в совершении преступления, женщине предстоит отсидеть в тюрьме 12 лет.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Обо всем сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области. Суд признал 38-летнюю женщину виновной в нанесении тяжкого вреда здоровью собственному сыну, что привело к смерти малыша. Ее посадили в колонию общего режима на 12 лет.

Напоминаем, что все случилось в поселке Барышево в ночь с 28 на 29 ноября 2018 года. Женщина напилась и в этом состоянии возмутилась, что ее четырехлетний сын играет в компьютерные игры. Она избила ребенка, нанеся ему около 10 ударов по голове и другим частям тела. Малыш получил тяжелые травмы, из-за которых скончался на месте.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что двое петербуржцев убили хозяев квартиры и устранили улики путем поджога. Все произошло в августе прошлого года в квартире на Загребском бульваре. Группа лиц, предварительно все согласовав, убили двух людей– брата и сестру. После чего злоумышленники похитили ценные вещи.