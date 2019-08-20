Двое петербуржцев убили хозяев квартиры и устранили улики путем поджога

В отношении двух местных жителей, совершивших убийство нескольких лиц в 2018 году, утверждено обвинительное заключение.

Все произошло в августе прошлого года в квартире на Загребском бульваре. Группа лиц, предварительно все согласовав, убили двух людей– брата и сестру. После чего злоумышленники похитили ценные вещи.

Но просто так обвиняемые квартиру не покинули, с целью устранения следов преступления, они пустили газ, и подожги квартиру.

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, злоумышленников обвиняют в разбое, который принес тяжкий вред здоровью, убийстве, а также в умышленном уничтожении имущества.

Дело направлено в суд.

Ранее в GazetaSPb сообщали о хищении большой суммы денег, которую подарили имениннице на торжестве в ресторане Петербурга.