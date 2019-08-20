У именинницы украли 150 тыс. рублей, после торжества в ресторане Петербурга

У именинницы украли 150 тыс. рублей, после торжества в ресторане Петербурга
Полиция выясняет детали произошедшего. Фото: pixabay.com

Из ресторана в Невском районе Санкт-Петербурга украли 150 тыс. рублей. Деньги были похищены у гражданки, празднующей там день рождения.

Обо всем в полицию сообщили днем ранее, 19 августа. В одном из заведений на Октябрьской набережной у 50-летней женщины были похищены подарочные деньги.

Как сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в отдел полиции женщина обратилась не сразу, а спустя несколько дней. Пропажу она обнаружила выходя из ресторана после торжества.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка и выясняются детали инцидента.

Ранее в GazetaSPb сообщали о краже в Гатчинском районе. Мужчина начал угрожать женщине, а после выхватил из ее рук сумку. В сумке находились денежные средства суммой более 40 тыс. рублей.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти кража новости спб
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