В Гатчинском районе злоумышленник выхватил у женщины сумку, где было 40 тыс. рублей

В Гатчинском районе злоумышленник выхватил у женщины сумку, где было 40 тыс. рублей
Злоумышленник скрылся. Фото: pixabay.com

В Гатчинском районе Ленобласти неизвестный гражданин путем угроз украл у женщины сумку с крупной суммой денежных средств. О случившемся сообщили в отдел полиции днем ранее, 19 августа.

В поселке Новый Свет у дома 72, неизвестный, угрожая расправой, выхватил у 34-летней гражданки сумку, где было почти 43 тыс. рублей. После мужчина убежал в неизвестном направлении.

Как сообщает ГУ МВД России по городу и области, в результате грабежа возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов приняли меры к розыску злоумышленника.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что еще одно ограбление произошло на Генерала Симоняка. Трое злоумышленников избили гражданина до тяжелого состояния, а после совершили ограбление. Неизвестные украли сумку, деньги и мобильный телефон.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб ограбление
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У именинницы украли 150 тыс. рублей, после торжества в ресторане Петербурга
В Гатчинском районе злоумышленник выхватил у женщины сумку, где было 40 ...
В Ленобласти задержан парень, а с ним 200 граммов марихуаны
На Генерала Симоняка трое неизвестных избили и ограбили мужчину
Ученые нашли объяснение таинственным кругам на полях
На Крыленко двое неизвестных избили мужчину до тяжелого состояния
Петербуржец получил подписку за избиение мужчины до полусмерти
Граждане Китая скупают недвижимость на Васильевском острове