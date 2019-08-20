В Гатчинском районе злоумышленник выхватил у женщины сумку, где было 40 тыс. рублей

В Гатчинском районе Ленобласти неизвестный гражданин путем угроз украл у женщины сумку с крупной суммой денежных средств. О случившемся сообщили в отдел полиции днем ранее, 19 августа.

В поселке Новый Свет у дома 72, неизвестный, угрожая расправой, выхватил у 34-летней гражданки сумку, где было почти 43 тыс. рублей. После мужчина убежал в неизвестном направлении.

Как сообщает ГУ МВД России по городу и области, в результате грабежа возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов приняли меры к розыску злоумышленника.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что еще одно ограбление произошло на Генерала Симоняка. Трое злоумышленников избили гражданина до тяжелого состояния, а после совершили ограбление. Неизвестные украли сумку, деньги и мобильный телефон.