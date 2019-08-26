Жителя Севастополя, обвиняемого в убийстве гида, арестовали в Петербурге

Мужчина мог совершить преступление ради автомобиля.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Обо всем сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, житель Севастополя убил женщину на бульваре Новаторов 23 августа. Он проник к соседке в квартиру, перерезал ей горло и забрал ключи от машины. После мужчина отправился на автомобиле в Москву, где его задержали. Кировский районный суд Санкт-Петербурга посчитал нужным заключить подозреваемого под стражу на ближайшее время. Он является единственным обвиняемым по делу.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржец убил саратовца за оскорбление своего друга. Новые знакомые пожаловались на отсутствие жилья, тогда мужчина пригласил их в свою съемную квартиру. За беседой товарищи распивали алкогольные напитки, и в какой-то момент саратовец назвал молодого человека 22 лет гомосексуалистом.