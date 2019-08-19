Петербуржец убил саратовца за оскорбление своего друга

Мужчина отбывавший срок в саратовской колонии вышел на свободу и вновь убил.

В Саратове раскрыто бело об убийстве 35-летнего жителя города. Ранее был найден труп, предположительной причиной смерти стало удушение.

Сегодня городские СМИ Саратова сообщили об аресте молодого человека в возрасте 22 лет и 43-летнего мужчины. Последний родом из Петербурга отбывал срок в саратовской колонии, а после выхода на свободу остался жить в Саратове.

Как рассказали сотрудники СУ СКР региона, все случилось 15 августа, когда 35-летний саратовец познакомился с этими двумя людьми.

Новые знакомые пожаловались на отсутствие жилья, тогда мужчина пригласил их в свою съемную квартиру. За беседой товарищи распивали алкогольные напитки, и в какой-то момент саратовец назвал молодого человека 22 лет гомосексуалистом. Парень не обратил на это внимания, а вот его 43-летний друг затаил обиду. Когда квартиросъемщик отправился спать, тот немного погодя пробрался к нему в спальню и избил утюгом, а после задушил шнуром. Молодой человек видел происходившее, но побоялся, что и сам попадет под горячую руку.

Уходя с места преступление приятели забрали с собой телевизор и мобильный телефон.

Мужчины арестованы, ведется расследование.

Ранее GazetaSPB сообщила о ДТП на КАД.