В ДТП на КАД пострадали трое – среди них есть ребенок

Медики диагностировали у них травмы средней тяжести. Их жизням сейчас ничего не угрожает.

Все случилось сегодня, 18 августа, в Ленинградской области на КАД. Обо всем сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и региону. Участниками аварии стали два автомобиля – «Шевроле» и «Реналт». Как именно все произошло, пока непонятно. Известно лишь, что в результате пострадали три человека – мужчина, женщина и маленький ребенок. На место вызвали карету скорой помощи, медики заявили, что травмы пострадавших средней тяжести.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента. Больше никаких дополнительных данных не разглашается.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на дороге на Турухтанные острова в ДТП пострадал водитель ВАЗа. К моменту приезда спецслужб водитель каршеринга сбежал – его пока не удалось отыскать.

За сегодня произошло сразу несколько серьезных аварий, в результате которых пострадали люди – в том числе дети и подростки.