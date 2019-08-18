На дороге на Турухтанные острова в ДТП пострадал водитель ВАЗа

Водитель каршеринга скрылся с места происшествия – непонятно, получил ли он травмы.

Все случилось сегодня вечером, 18 августа, на дорогу на Турухтанные острова. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Участниками аварии стали двое – водитель ВАЗа2115 и каршеринговый «Ниссан». Как именно все произошло – непонятно, но люди уверяют, что водитель отечественного автомобиля получил травмы. На место незамедлительно прибыли карета скорой помощи, сотрудники правоохранительных органов и МЧС. К моменту приезда спецслужб водитель каршеринга сбежал – его пока не удалось отыскать.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что под Гатчиной автомобиль сбил подростка на питбайке. За рулем которого сидел 14-летний подросток. С ним на мини-байке ехал пассажир, его личность и возраст не установлены. Оба молодых человека получили травмы, они находятся в состоянии средней тяжести – им уже помогают медики.