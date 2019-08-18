Под Гатчиной автомобиль сбил подростка на питбайке

Под Гатчиной автомобиль сбил подростка на питбайке
Подростки получили травмы средней тяжести. Фото: https://vk.com/dorinspb

Молодой человек получил травмы средней тяжести. Вместе с ним также ехал пассажир.

Все случилось сегодня, 18 августа, в поселке Вырица в Гатчинском районе Ленинградской области. Обо всем сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и региону. Авария случилась после четырех часов дня в воскресенье. Ее участниками стали «Фольксваген» и питбайк, за рулем которого сидел 14-летний подросток. С ним на мини-байке ехал пассажир, его личность и возраст не установлены. Оба молодых человека получили травмы, они находятся в состоянии средней тяжести – им уже помогают медики.

Пока непонятно, как именно все произошло. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в ДТП с каршерингом пострадал мотоциклист. Лихач получил несерьезные травмы – петербуржцам кажется, что у него сломана ключица. Пока никаких официальных данных не поступало.

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