В ДТП с каршерингом пострадал мотоциклист

В ДТП с каршерингом пострадал мотоциклист
Байкер, кажется, сломал ключицу. Фото: https://vk.com/spb_today

У мужчины, по предварительным данным, переломе ключицы. Ему оказывается помощь.

Все случилось сегодня вечером, 18 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди поделились фотографиями, а также подробностями аварии. Они пишут, что участниками ДТП стали двое – байкер и водитель каршеринга. Транспортные средства не поделили дорогу на КАД недалеко от города Кудрово. Как именно случилось – не уточняется, но очевидцы уверяют, что именно мотоциклист въехал в автомобиль. Лихач получил несерьезные травмы – петербуржцам кажется, что у него сломана ключица. Пока никаких официальных данных не поступало.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на КАД произошло ДТП с участием четырех машин. Автомобили врезались друг в друга «по цепочке» на участке КАД, где движение ограничено из-за проведения дорожных работ, что спровоцировало пробку. Официальный информации о пострадавших нет.

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