На КАД произошло ДТП с участием четырех машин

На КАД произошло массовое ДТП с участием четырех легковых автомобилей. Фото: скриншот видео vk.com/spb_today

На КАД произошло массовое ДТП с участием четырех легковых автомобилей. Фото: скриншот видео vk.com/spb_today

В воскресенье днем на КАД, неподалеку от съезда на Выборгское шоссе, друг за другом столкнулись четыре легковушки. Массовая авария спровоцировала пробку.

Днем 18 августа на КАД произошло массовое ДТП с участием четырех легковых автомобилей. По словам очевидцев, авария произошла у съезда на Выборгское шоссе. Видеозапись с места происшествия опубликована очевидцами в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Около съезда на Выборгское шоссе на кад паровоз из 4 составов», — пишет автор публикации.

Автомобили врезались друг в друга «по цепочке» на участке КАД, где движение ограничено из-за проведения дорожных работ, что спровоцировало пробку. Официальный информации о пострадавших нет. По словам свидетелей аварии, среди пассажиров был ребенок.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на трассе «Кола» произошло смертельное ДТП. Сегодня 18 августа на автодороге «Кола» в Ленобласти произошло ДТП с участием легкового автомобиля Skoda и грузового DAF.