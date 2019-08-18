На трассе «Кола» произошло смертельное ДТП

На трассе «Кола» произошло смертельное ДТП
Левая сторона Skoda полностью всмятку. Фото: фрагмент из видео сообщества "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Водитель Skoda скончался на месте, состояние водителя фуры неизвестно.

Сегодня 18 августа на автодороге «Кола» в Ленобласти произошло ДТП с участием легкового автомобиля Skoda и грузового DAF. Как сообщается, первый водитель, мужчина 1959 года рождения, скончался на месте, состояние второго мужчины 1976 года рождения неизвестно.

Очевидцы из сообщества в контакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» поделились видеоматериалом с места происшествия. Также уточняется, предположительно, виновник аварии, водитель Skoda, выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с грузовой машиной DAF с прицепом.

Происшествие случилось на 120 километре трассы, сейчас там работают представители спецслужб. Факты и обстоятельства случившегося выясняются.

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