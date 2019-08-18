Ульяновский подросток убил всю семью, а потом и себя

Прошлой ночью в частном доме были найдены пять трупов, а шестой нашли во дворе.

По главной версии следствия, жестокое убийство целой семьи подростком произошло в ночь на 18 августа. Как сообщает Интерфакс, трагедия произошла в селе Патрикеево и была заранее спланирована. Парень 16-ти лет при помощи топора расправился сначала с матерью, затем с братом и сестрой.

Убивать дедушку с бабушкой он не хотел, но боялся их расстроить тем, что остальные убиты, поэтому расправился и с ними.

Также уточняется, что все действия были совершены при помощи топора, — на телах убитых обнаружено множество колото-рубленных ран. После всего содеянного подросток покончил с собой. Его, шестое, тело было найдено вне дома.

Детали трагедии, мотив и обстоятельства выясняются.

Ранее GazetaSPB сообщила о задержании подростка, угнавшего ВАЗ в Ленобласти.