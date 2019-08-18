В Ленобласти полицейские остановили преступника стрельбой

Задержанного доставили в отделение вместе с мамой. Фото: Pixabay

Задержанного доставили в отделение вместе с мамой. Фото: Pixabay

Подросток угнал ВАЗ и мчался на высокой скорости, не реагируя на сигналы полиции.

Ночью на 18 августа подросток угнал легковой автомобиль ВАЗ. Угонщик мчался по Ленобласти на высокой скорости с выключенными фарами, как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Все сигналы и просьбы полицейских остановиться преступник игнорировал, лишь повышая скорость езды.

В результате дежуривший инспектор ДПС принял вешение использовать оружие и пусти предупредительную пулю в воздух. Однако это не помогло. Тогда полицейский стал стрелять по шинам автомобиля.

Остановил ВАЗ камень, в который машина врезалась. За рулем угнанной «легковушки» был обнаружен 17-летний парень, проживающий в Ленобласти. Он управлял машиной, не имея прав. Несовершеннолетний задержанный был доставлен в отделение вместе с матерью.

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