Задержанного карманника изобличили в еще нескольких кражах на Заневском проспекте

Полиция изобличила ранее задержанного в Красногвардейском районе Северной столицы за карманничество в еще нескольких преступлениях.

Неоднократно судимого 49-летнего гражданина задержали 30 июля настоящего года. В ходе расследования полиция выяснила, что мужчина совершил до этого момента еще три кражи.

На Заневском проспекте у дома No38 злоумышленник похитил кошелек с денежными средствами и телефон из сумки 27-летней девушки. Все произошло около 6 утра 10 марта. Сумма ущерба составила около 48 тыс. рублей.

Немного позже, 17 марта, злоумышленник украл кошелек с деньгами из сумки 62-летней женщины в обувном отделе ТК на Заневском проспекте. Сумма ущерба – 10 тыс. рублей.

Еще одна кража была совершена 26 июля около часа дня в кафе у дома 71/2 в той же местности. Задержанный похитил сумку, в которой было около 9 тыс. рублей. Она была украдена у 24-летней девушки.

Как сообщает ГУ МВД РФ по городу и области, по всем кражам возбуждено уголовное. Мужчину заключили под стражу.

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