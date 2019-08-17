Петербуржец устроил ночную стрельбу по окнам жилого дома на Васильевском острове

Петербуржец устроил ночную стрельбу по окнам жилого дома на Васильевском острове
На месте происшествия обнаружено разбитое окно. Фото: pixabay.com

В Васильевском районе Санкт-Петербурга неизвестный устроил ночью стрельбу по окнам жилого дома.

Об инциденте в полицию сообщила местная жительница в пятницу, 16 августа, около двух часов ночи. Все произошло в районе дома 64/39 по 13-й линии Васильевского острова.

Женщина выглянула из окна и увидела, как мужчина стрелял по окнам. По ее словам, было совершено пять выстрелов и слышен звук разбитого стекла.

Как сообщает ГУ МВД РФ по городу и области, прибывшая на место происшествия полиция обнаружила на 2-м этаже названного дома разбитое окно.

На месте были найдены патрон и четыре гильзы. Возбуждено уголовное дело. Полиция занимается поисками злоумышленника.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании участников драки на улице Некрасова.

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