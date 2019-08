Билли Айлиш не пришла на премию MTV, потому что спала в Москве

Американская поп-певица провела первый концерт в России 27 августа.

Билли Айлиш не пришла на церемонию награждения MTV. Певица объяснила, что в это время спала в России.

Американка провела первый концерт в РФ в столице страны. На церемонии хит 17-летней девушки Bad Guy взял премии “прорыв года”, “лучший новый артист” и “лучший монтаж”. Клип на песню вышел в марте и с тех пор он собрал свыше 490 млн просмотров на Youtube.

“я спала в россии во время наград лмао но блииин спасибо очень очень очень большое люблю вас,” — примерно это написала певица в Instagram вечером 27 августа.

Билли Айлиш (18 декабря, 2001) получила популярность после трека Ocean Eyes ,который опубликовала в 2016 году в Сети. Ее дискография пока что насчитывает только один альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Концерт певицы в Санкт-Петербурге намечен на 28 августа и пройдет в Ледовом дворце. Ранее GazetaSPb сообщила, что первоначально ей хотели дать сцену в клубе А2.