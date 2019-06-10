“И целого клуба мало”: Концерт американской певицы Билли Айлиш из-за ажиотажа перенесли в Ледовый

Также организаторы запустили в продажу дополнительные билеты, которые будут доступны в четверг.

Ранее предполагалось, что концерт, запанированный на 28 августа пройдет в клубе А2 на Петроградской стороне. Однако американская певица достаточно популярно не только во всем мире, но и в России, поэтому было принято решение о переносе мероприятия на более крупную площадку. Об этом сообщает телеканал “78” со ссылкой на концертное агентство Pop Farm.

Билеты на сегодняшний день уже раскуплены, поэтому было решено запустить в продажу еще партию и перенести мероприятие у Ледовый дворец.

Новая партия билетов поступит в продажу 13 июня в 10 часов утра.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что молодые рэперы сотрясут Финский залив.