Молодые рэперы сотрясут Финский залив

В Петербурге в День России состоится событие, которое не оставит равнодушным ни одного любителя хип-хоп культуры. Дом молодежи, который организует мероприятие, считает, что волна интереса к рэпу началась в 2017 году и с тех пор не утихает.

В среду, 12 июня, в Парке 30-летия Петербурга пройдет «открытый микрофон» для молодых рэп-исполнителей Rap Time. Участвовать может кто угодно: ограничение лишь одно – возраст от 14 до 30 лет. Прием заявок уже начался и пока он ведется, Gazeta.SPb пообщалась с организатором события. В интервью Gazeta.SPb начальник информационно-аналитического отдела Дома молодежи Санкт-Петербурга Кристина Титунина рассказала, чего ждать от Rap Time-2019.

В первый ли раз вы организуете это мероприятие? Если да, то как пришла идея его организации? Если нет, то сколько участников было в прошлом году, чем запомнилось то событие?

Событие проходит в первый раз. Изначально сотрудники Дома молодёжи Санкт-Петербурга захотели создать конкурс, где бы все молодые петербуржцы (в возрасте от 14 до 30 лет) смогли проявить свои поэтический талант – всё же Северная столица всегда славилась тем, что здесь находили вдохновение знаменитые писатели. 27 мая был запущен литературный конкурс «Рифмы Петербурга», который продлится до конца осени. Лучшие стихотворения войдут в сборник конкурса. Финалисты получат ценные подарки, среди которых планшетный компьютер, фитнес-трекер и портативная акустика. Они также примут участие в большом поэтическом вечере, на котором смогут прочесть свои произведения перед публикой.

В ходе конкурса также будут проходить открытые чтения: на крупных городских праздниках будут ставить сцену, где участники конкурса (которые уже успели отправить свои работы в оргкомитет) смогут представить своё творчество и публике.

Первые такие открытые чтения состоятся как раз 12 июня в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Однако несколько дней назад мы подумали, что наш «классический» конкурс не плохо было бы разбавить «острым». И решили устроить в рамках проекта «Рифмы Петербурга» RapTime. Это направление пусть и далековато от поэзии, но всё же «ритмичный речитатив» тоже уже стал частью культуры Петербурга, тем более в нашем городе часто проходят хип-хоп концерты, рэп-баттлы, которые вызывают интерес.

Что вы сами ожидаете от этого конкурса? Сколько участников? Какие темы они чаще будут затрагивать? Какой возраст преимущественно?

Это не будет конкурсом – это, скорее, «открытый микрофон»: каждый желающий, прошедший регистрацию, сможет представить своё творчество, посмотреть реакцию зрителей и получить подарки. Задача RapTime – дать заявить молодым исполнителям о себе. Приём заявок только начался и ещё рано говорить о темах и возрасте. На данный момент – мы ждём всех желающих от 14 до 30 лет. В темах ограничений как таковых нет. А вот в подаче материала – есть. Всё же мы в Культурной столице и хотим услышать культурный рэп.

Можно ли попасть на событие в качестве гостя? На каких условиях?

RapTime–абсолютно открытое мероприятие. Мы будет рады гостям. Вход свободный.

Что будет в программе, кроме выступления участников?

Всё же это не фестиваль – а открытое пространство для демонстрации своего рэп-таланта. Мы предлагаем сконцентрироваться только на просмотре участников.

А вообще, как вы считаете, становится ли рэп-культура в Петербурге популярнее в последнее время? Стало ли больше увлеченных ей в 2019 году?

Однозначно в Петербурге рэп пользуется популярностью. И особенная заинтересованность появилась, когда Вячеслав Машнов (он же Гнойный и Слава КПСС), проживающий в Санкт-Петербурге, выиграл рэп-баттл с Oxxxymiron – в 2017 году. С тех пор волна интереса не утихает.

Не можем сказать стало увлечённых больше или меньше в 2019 году, но если посмотреть популярные плейлисты на ведущих интернет-платформах, то музыки в жанре «Рэп» там будет не меньше половины. Следовательно – востребованность большая.

Заявки на участие в RapTime можно направить на почту raptime2019@ya.ru, а форма заявки доступна в группе Дома молодежи Санкт-Петербурга в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что американский рэпер дал концерт длиной в полминуты.