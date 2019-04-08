Американский рэпер дал концерт длиной в полминуты

Американский музыкант известный под именем R.Kelly дал концерт, длительность которого составила 28 секунд. Концерт проходил в Спрингфилде, штат Иллинойс.

Билеты на выступление стоили от 50 до 100 долларов. На концерте собралось порядка ста человек. Рэпер исполнил отрывок своей песни, а остальное время – еще полчаса – разговаривал с пришедшими, делал фото и танцевал. Об этом сообщает «Associated Press».

Вокруг исполнителя создан реальный секс-культ. В феврале 2019 года R.Kelly обвинялся в изнасиловании четырех девушек в период с 1990 по 2000 года. На момент происшествия девушки были несовершеннолетними. Рэпера отпустили под залог в 100 тысяч долларов, ещё 900 тысяч долларов ему предстоит отдать.

Кроме того, по информации некоторых СМИ, рэпер полностью контролирует жизнь своих девушек. Он решает вообще все: от того, что ей поесть, до когда ложиться спать.

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