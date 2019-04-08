Поклонская выпустила книгу «Крымская весна»

Бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская написала автобиографичное произведение о жизни и карьере.

Сегодня, 8 апреля, депутат Госдумы Российской Федерации Наталья Поклонская приехала в Санкт-Петербург для того, чтобы презентовать местным жителям свою новую книгу «Крымская весна: до и после. Из первых уст». Презентация книги проходила в книжном магазине «Буквоед» на Невском проспекте.

Книга Поклонской рассказывает о её жизни и профессиональном становлении. В произведении описаны подробности государственного переворота на Украине и особенности работы в Государственной Думе.

Одну главу в книге написал муж Поклонской Иван Соловьев. Он также присутствовал на презентации. Кроме того, Поклонская поделилась своим мнением насчет пенсионной реформы и рассказала, как складывается личная жизнь женщины, занимающейся политикой.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что предприниматели Петербурга рассказали о применении «хайповых» технологий.