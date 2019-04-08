Предприниматели Петербурга рассказали о применении «хайповых» технологий

Внедрение big data в России уже не считается «хайповой» технологией, так как её использует множество успешных крупных компаний. Она стала уже атрибутом таких организаций.

Количество проектов в России, связанных с big data и биометрией, неуклонно растет. Однако никаких революционных преобразований в социальной и бизнес сферах на данный момент не происходит. Об этом сообщает РБК Петербург ссылаясь на организованное ими пленарное заседание V Digital City Forum РБК.

Участники мероприятия поделились своими мыслями о том, что ключевые проблемы находятся не в плоскости технологий, а в менталитете. Речь идет как о B2C-сегменте, так и о бизнесе.

Зачастую люде не доверяют новым разработкам, в силу своей неосведомленности. Однако эксперты считают, что внедрение биометрики – это необратимый процесс в России. Технологии, которые раньше относились к «хайповым» теперь стали необходимыми.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин сообщил, что несмотря на отставание на одного места Петербурга от Москвы в различных рейтингах, почти по всем показателям столица сильно лидирует.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пост главы Росприроднадзора по Северо-Западу займет Евгений Золотов.