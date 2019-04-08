Пост главы Росприроднадзора по Северо-Западу займет Евгений Золотов

Евгений Золотов. Фото: http://78.rpn.gov.ru
Евгений Золотов. Фото: http://78.rpn.gov.ru

Руководитель департамента Росприроднадзора Олег Жигилей покинул пост главы ведомства. Он написал заявление на увольнение по собственному желанию.

На должность поставили его зама.

На сегодняшний день временно исполняющим обязанности главы Росприроднадзора стал Евгений Золотов, сообщает Piter.tv.

Ранее Евгений Золотов был заместителям руководителя департамента ведомства.

На должности главы Росприроднадзора Олег Жигилей проработал порядка десяти лет. Ещё в 2000-х годах он начал свою карьеру в администрации Выборгского района Ленинградской области вместе с вице-губернатором Владимиром Кирилловым.

На плечи нового руководителя департамента легли проблемы несанкционированных свалок, эксплуатации легальных мусорных полигонов и другое.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Смольный получил право решать судьбу самовольных построек.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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