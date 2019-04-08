Смольный получил право решать судьбу самовольных построек

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга подписал новый закон о сносе зданий.

Закон «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» был подписан главой города.

Новый закон наделяет Смольный полномочиями по принятию решения о сносе постройки, возведенной самовольно, или решения о приведение её в состояние, удовлетворяющее установленные требования. Кроме того, Смольный имеет право осуществлять непосредственно снос подобных построек, сообщили Gazeta.SPb в администрации города.

Нововведение поможет создать эффективное правовое регулирование общественных отношений в сфере сноса. А также отныне будет проще защищать права Петербурга, нарушаемые возведением самовольных построек.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что власти Санкт-Петербурга почистили улицы от нелегальных торговцев.