Власти почистили улицы от нелегальных торговцев

В ККИ подчеркнули, что ориентируются на обращения граждан. Фото: ККИ
В ККИ подчеркнули, что ориентируются на обращения граждан. Фото: ККИ

Более 60 участков освободили от уличных бизнесменов за неделю.

С 1 по 7 апреля в Петербурге провели рейд по уличной торговле — за неделю от незаконных лавочек отчистили свыше 60 участков по всему городу, сообщили Gazeta.SPb в ККИ 8 апреля.

Фото: ККИ

Сотрудники ККИ прогнали торговцев, стоявших у “Чернышевской”, “Площади Восстания” “Озерков”, метро “Проспект Ветеранов” и “Ленинский проспект”, “Адмиралтейской” — это за рабочую неделю. За выходные инспекторы проверили участки у 9 станций метро — продажу хот-догов, горячей кукурузы, книг и орехов остановили. Проверяющие уделяют больше внимания историческому центру и местам отдыха петербуржцев — например, в субботу проверили и парк Победы.

Фото: ККИ

На пересечении Ударников и Индустриального поймали предпринимателя, который устроил мини-ярмарку — раньше он уже привлекался по подобным делам, передают в комитете.

В ККИ подчеркнули, что проводят рейды регулярно и стараются опираться на сообщения граждан, которым не нравятся незаконные лавочки на улицах.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что торговцев погнали из центра.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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