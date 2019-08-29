Во Фрунзенском районе убрали заброшенный павильон

Раньше в нем часто собирались люди без постоянного места жительства, что беспокоило местных.

Об этом стало известно сегодня, 29 августа. Обо всем рассказали в комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга. Заброшенный павильон заметил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов во время объезда Фрунзенского района. Он расположился на Белградской улице. До этого петербуржцы уже рассказывали о здании, в котором собираются подозрительные личности, угрожающие безопасности людей.

Спустя несколько дней павильон наконец снесли. В комитете отметили, что территория сдавалась в аренду ООО «Галс», но компания закрылась в прошлом году из-за больших долгов. 120 квадратных метров так и оставались заняты незаконно.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что активисты Центрального района Петербурга предложили снести купол Невской ратуши. Как сообщается в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте», жители не понимают, зачем город покупал площадку, если вход на нее запрещен.