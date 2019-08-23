Активисты Центрального района Петербурга предложили снести купол Невской ратуши

Жителей Санкт-Петербурга не пускают в купол бизнес-центра «Невская Ратуша». При строительстве смотровую площадку обещали сделать общедоступной.

Сегодня, 23 августа, возмущенные таким запретом жители Центрального района города выдвинули довольно агрессивную инициативу – разобрать стеклянный купол.

Как сообщается в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте», жители не понимают, зачем город покупал площадку, если вход на нее запрещен. Изначально постройка позиционировалась как смотровая площадка.

«А нужен ли тогда этот уродливый купол» — вопрошают активисты в соцсети.

Ранее в GazetaSPb сообщали о закрытии лавки на Хасанской улице. Владелец без документов на помещение проигнорировал просьбу ККИ освободить место. В результате чего к нему на помощь пришли сотрудники комитета, чтобы помочь все вынести.