На Хасанской ККИ прикрыл магазин с продуктами и алкоголем

На Хасанской ККИ прикрыл магазин с продуктами и алкоголем
Сотрудники ККИ помогли освободить помещение. Фото: пресс-служба ККИ

На Хасанской улице в Санкт-Петербурге выселили торговцев, осуществляющих нелегальную продажу продуктами питания и алкоголем. Решение принял Комитет по контролю за имуществом.

Владелец оккупировал помещение самовольно. Документы, которые подтвердили бы его право на аренду помещения в 60 кв. метров, он предоставить не смог.

В торговой точке бизнесмен осуществил ряд перепланировок, а вот о получении лицензии на розничную торговлю, видимо, забыл.

Согласно данным ККИ, договор последней аренды Смольный расторг в мае, из-за чего нового пользователя попросили съехать.

Но самостоятельно работники помещение не покинули. Сегодня, 23 августа, к ним на помощь пришли сотрудники ККИ.

Ранее в GazetaSPb сообщали о незаконно занимаемом стоматологией помещении в Калининском районе.

ККИ магазин новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Хасанской ККИ прикрыл магазин с продуктами и алкоголем
Пьяный пенсионер задушил своего знакомого и вынес тело во двор в Ленобласти
Беглов потерял две позиции в рейтинге «Медиалогии» по упоминаниям
Из квартиры во Всеволожском районе изъяли большое количество взрывчатых веществ
На Богатырском проспекте временно изменятся остановки транспорта
Панно на строящейся станции «Проспект Славы» испортили цементом
Жителей Петербурга приглашают присоединиться к субботнику в парке на Смоленке
Велопробеги и посвящение в курсанты ограничат движение в Петербурге