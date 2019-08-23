На Хасанской ККИ прикрыл магазин с продуктами и алкоголем

На Хасанской улице в Санкт-Петербурге выселили торговцев, осуществляющих нелегальную продажу продуктами питания и алкоголем. Решение принял Комитет по контролю за имуществом.

Владелец оккупировал помещение самовольно. Документы, которые подтвердили бы его право на аренду помещения в 60 кв. метров, он предоставить не смог.

В торговой точке бизнесмен осуществил ряд перепланировок, а вот о получении лицензии на розничную торговлю, видимо, забыл.

Согласно данным ККИ, договор последней аренды Смольный расторг в мае, из-за чего нового пользователя попросили съехать.

Но самостоятельно работники помещение не покинули. Сегодня, 23 августа, к ним на помощь пришли сотрудники ККИ.

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