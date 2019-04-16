В Калининском районе стоматология освободит незаконно занимаемое помещение

Комитет по контролю за имуществом Петербурга пресек деятельность стоматологической клиники в Калининском районе города. Проверка показала, что учреждение незаконно занимает помещение.

Сотрудники комитета провели рейд по нежилым помещениям. В ходе него выяснилось, что в доме №20 по Гражданскому проспекту незаконно ведет свою деятельность клиника — договор аренды с ней был расторгнут в феврале 2019 года, сообщили в пресс-службе ККИ.

Ещё в марте в адрес руководства было направлено уведомление о необходимости покинуть помещение, но в установленные сроки этого не произошло.

Кроме того, в Адмиралтейском районе на Московском проспекте было выявлено помещение, в котором велись работы по перепланировке для организации в нем маникюрного салона. Однако соответствующих документов на правомерность данной деятельности у ответственных лиц не было. Их уведомили о необходимости добровольно освободить объект.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за незаконное привлечение к труду иностранцев сотрудники пекарни понесут убытки.