За незаконное привлечение к труду иностранцев сотрудники пекарни понесут убытки

В Центральном районе Петербурга прокуратура уличила ООО «НеваКом» в несоблюдении требований миграционного законодательства. Организация занимается изготовлением выпечки.

Согласно материалам проверки, организация привлекала к работе иностранных граждан. При этом документов, предоставляющих право осуществлять какую-либо трудовую деятельность на территории Санкт-Петербурга у них не было.

Таким образом, организация привлекла к труду иностранных граждан без получения в установленном законом порядке соответствующего разрешения, отметили в городской прокуратуре.

По данному факту в отношении юридического и должностного лиц было возбуждено 4 административных дела.

Отмечается, что трое должностных лиц организации привлечены к административной ответственности. Каждого из них обязали выплатить штраф в размере 35 тыс. рублей.

Административное дело в отношении юридического лица находится на рассмотрении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что прокуратура уличила организацию в неуплате страховых взносов на 2,8 млн руб.