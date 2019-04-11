За незаконное привлечение к труду иностранцев сотрудники пекарни понесут убытки

В Центральном районе Петербурга прокуратура уличила ООО «НеваКом» в несоблюдении требований миграционного законодательства. Организация занимается изготовлением выпечки.
Согласно материалам проверки, организация привлекала к работе иностранных граждан. При этом документов, предоставляющих право осуществлять какую-либо трудовую деятельность на территории Санкт-Петербурга у них не было.
Таким образом, организация привлекла к труду иностранных граждан без получения в установленном законом порядке соответствующего разрешения, отметили в городской прокуратуре.
По данному факту в отношении юридического и должностного лиц было возбуждено 4 административных дела.
Отмечается, что трое должностных лиц организации привлечены к административной ответственности. Каждого из них обязали выплатить штраф в размере 35 тыс. рублей.
Административное дело в отношении юридического лица находится на рассмотрении.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что прокуратура уличила организацию в неуплате страховых взносов на 2,8 млн руб.