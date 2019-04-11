Прокуратура уличила организацию в неуплате страховых взносов на 2,8 млн руб

Долг погашен в полном объёме Фото: Pixabay
Долг погашен в полном объёме Фото: Pixabay

В Калининском районе Петербурга прокуратура обязала ООО «Техно-Сервис» устранить нарушения закона. Организация должна была погасить задолженность в размере 2, 8 млн рублей.

Согласно материалам проверки, у организации выявили задолженность по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования РФ на сумму более 2,8 миллионов рублей.

Неуплата страховых взносов влечет за собой нарушение пенсионных прав граждан в связи с исключением периодов работы, за которые не были выплачены страховые взносы, из стажа, требуемого для назначения пенсии по старости, сообщили в городской прокуратуре.

Генерального директора ООО «Техно-Сервис» обязали устранить нарушения закона. В результате задолженность по уплате страховых взносов была погашена в полном объеме.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что прокуратура выступила в защиту интересов гражданина, которому отказали в пенсии.

В силу возраста мужчина не имел возможности самостоятельно отстоять свои законные права и интересы.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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Прокуратура уличила организацию в неуплате страховых взносов на 2,8 млн руб
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