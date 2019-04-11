Прокуратура выступила в защиту интересов гражданина, которому отказали в пенсии

В документах у пенсионера было указано разное отчество Фото: Pixabay

В документах у пенсионера было указано разное отчество Фото: Pixabay

Во Фрунзенском районе Петербурга прокуратура, действуя в интересах пенсионера, обратилась в суд с иском для установления факта принадлежности трудовой книжки пожилому гражданину.

Согласно материалам дела, в Управлении пенсионного фонда РФ отказались выплачивать гражданину страховую пенсию по старости.

В трудовой книжке и в документе, удостоверяющим личность пожилого мужчины, было указано разное отчество. Кроме того, в трудовой книжке не был указан пол гражданина «оглы», тогда как в паспорте эти данные имелись, сообщили в городской прокуратуре.

В силу своего возраста и социального статуса пенсионер не в силах самостоятельно отстоять свои права и законные интересы. Поэтому эту миссию взял на себя прокурор, говорится в сообщении.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что в Петербурге разыскивают мошенницу, похитившую у пенсионера 150 тыс.рублей.

Злоумышленница представилась работником ТСЖ и проникла в квартиру пенсионера. Она похитила у него 150 тысяч рублей.