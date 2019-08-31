Петербургский девелопер RBI увеличил выручку до 14,2 млрд

По итогам 2018 года выручка петербургского девелопера RBI выросла на 17% и составила 14,2 млрд рублей. Данные приводятся в финансовой отчетности компании.

Собственный капитал компании увеличился с 3,4 млрд до 4,57 млрд рублей. Валовая прибыль достигла 4,11 млрд рублей. Для сравнения, в прошлом году этот показатель был равен 2,93 млрд. При этом чистая прибыли RBI по итогам 2018 года составила 1,17 млрд.

За год компания продала 80 тыс. кв. метров жилья и апартаментов и заключила 1,5 тыс. сделок. В эксплуатацию было введено 97 тыс. кв.метров.

Группа RBI ведет деятельность на рынке недвижимости Петербурга и Ленобласти с 1993 года. Компания реализует элитное жилье под брендом RBI и недвижимость комфорт-класса под брендом «Северный город».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что компания Glorax Development вошла в ТОП-10 девелоперов по объему выручки в Петербурге и Ленобласти по итогам 2018 года.