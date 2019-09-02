Пьяный таксист снес светофор на юге Петербурга

У машины разбит капот, обломки автомобиля и ограждения попали на трамвайные пути. Фото: скриншот VK

У машины разбит капот, обломки автомобиля и ограждения попали на трамвайные пути. Фото: скриншот VK

При аварии на пересечении улиц Котина и Маршала Казакова никто серьезно не пострадал.

Такси устроило ДТП на пересечении улиц Котина и Маршала Казакова. Машина сбила светофор и врезалась в металлическую ограду.

Как стало известно GazetaSPb, авария произошла в ночь с понедельника на вторник 3 сентября в Красносельском районе Петербурга. Очевидцы заявили, что автомобиль относится к сервису Яндекс.Такси. Свидетели предполагают, что мужчина за рулем был пьян.

По предварительном информации, в результате аварии никто серьезно не пострадал — в том числе водитель. У машины разбит капот, обломки автомобиля и ограждения попали на трамвайные пути.

Ранее GazetaSPb сообщила, что на “Сортавале” столкнулись два грузовых автомобиля — водители ждали “Скорой помощи”.