Месиво из металла на Сортавале: водители ждут “Скорую”

Две фуры Mercedes сшиблись вечером в понедельник у поворота на Орехово.
Серьезное ДТП произошло на Новоприозерском шоссе. Водители двух грузовых автомобилей ждут приезда “Скорой помощи”.
Авария на “Сортавале” произошла у поворота на Орехово вечером в понедельник 2 сентября, сообщили очевидцы в социальных сетях. На трассе столкнулись две фуры Mercedes разных моделей.
По предварительной информации, водители выжили, но об их состоянии ничего не известно — они якобы ждут приезда медиков из Санкт-Петербурга на место. Очевидцы выложили фотографии с места аварии в социальной сети: пользователи удивляются, как люди смогли выжить в подобном столкновении — на кадры попали останки разорванной кабины грузовика.
Ранее GazetaSPb сообщила, что ДТП на Лесном проспекте Петербурга остановило трамваи.