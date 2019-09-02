Месиво из металла на Сортавале: водители ждут “Скорую”

Месиво из металла на Сортавале: водители ждут “Скорую”
Пользователи Сети удивились, что люди смогли выжить в подобном столкновении. Фото: скриншот VK https://vk.com/spb_today

Две фуры Mercedes сшиблись вечером в понедельник у поворота на Орехово.

Серьезное ДТП произошло на Новоприозерском шоссе. Водители двух грузовых автомобилей ждут приезда “Скорой помощи”.

Авария на “Сортавале” произошла у поворота на Орехово вечером в понедельник 2 сентября, сообщили очевидцы в социальных сетях. На трассе столкнулись две фуры Mercedes разных моделей.

По предварительной информации, водители выжили, но об их состоянии ничего не известно — они якобы ждут приезда медиков из Санкт-Петербурга на место. Очевидцы выложили фотографии с места аварии в социальной сети: пользователи удивляются, как люди смогли выжить в подобном столкновении — на кадры попали останки разорванной кабины грузовика.

Ранее GazetaSPb сообщила, что ДТП на Лесном проспекте Петербурга остановило трамваи.

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Месиво из металла на Сортавале: водители ждут “Скорую”
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