ДТП на Лесном проспекте прервало движение трамваев

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого его участники полностью перекрыли движение на трамвайных путях в сторону станции метро «Лесная».

Авария случилась на Лесном проспекте рядом с пересечением с Тобольской улицей сегодня, 2 сентября. На опубликованных в Сети фотографиях видно, что участниками происшествия стали как минимум две иномарки. У одной из них отлетела фара, у другой – протаранен бок.

Обо всем рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Данные о возможных пострадавших не сообщаются.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что торговцев в магазине на Планерной улице оштрафовали за отсутствие лицензии. Владельцы хранили и продавали алкогольную продукцию. Теперь им предстоит выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей.