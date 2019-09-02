Торговцев алкоголем без лицензии на Планерной оштрафовали на 200 тыс.

Торговцев алкоголем без лицензии на Планерной оштрафовали на 200 тыс.
Суд встал на сторону надзорного органа. Фото: pixabay.com

В Приморском районе Северной столицы владельцев магазина привлекли к административной ответственности и назначили штраф.

В магазине на Планерной улице хранили и торговали спиртными напитками без наличия лицензии. В ходе проверки алкоголь был изъят, а результаты направлены в Арбитражный суд.

Согласно данным прокуратуры, суд встал на сторону надзорного органа и назначил нарушителям штраф в размере 200 тыс. рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что сотрудники прокуратуры изъяли водительское удостоверение жителя Санкт-Петербурга, который стоит на учете у нарколога и страдает наркозависимостью. Жителя выявили в результате проверки и запретили управлять транспортным средством.

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